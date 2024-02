Décès du conteur martiniquais Franck Emile Jean-Gilles à l'aube de ses cent ans

Franck Emile Jean-Gilles qui s'apprêtait à fêter son centenaire le 22 mai prochain, est décédé ces dernières heures. Il était un passionné d'agriculture et de contes.

L’homme au chapeau bakoua et à la moustache toujours bien taillée, Franck Emile Jean-Gilles aurait fêté son centenaire en mai prochain. Cet agriculteur passionné, a aussi exercé d'autres métiers, dans la banane et la canne à sucre par exemple.

Représentant familial

Mais les crises successives dans le monde agricole, les mutations et les circonstances de la vie l’obligent à faire d'autres choix. Franck Emile Jean-Gilles a la lourde tâche après le décès de sa mère d’assurer et d’assumer la gestion familiale de 5 sœurs et un frère.

Et puis il se lance dans la production caféière, mais le manque d’organisation et la concurrence internationale viennent perturber son activité.

Il y a un demi-siècle de cela, en 1970, il a été le meilleur planteur de tabac en Martinique. Il produisait des feuilles d'1 mètre de long et 30 cm de large, variété supérieure, comparée à celle de Cuba. Franck Emile Jean-Gilles cultivait également des légumes (igname, gingembre, patate douce, topinambour, curcuma, gingembre, maïs, gombos, pois...) que son épouse prenait plaisir a éplucher. La terre c'était sa passion. Gladys - membre de la famille

Le conteur Franck Emile Jean-Gilles était né le 22 mai 1924.