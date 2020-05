Déconfinement : l’armée de l’Air envoie un avion de transport A400M en Martinique pour deux semaines

Un avion de transport militaire A400M est affecté en Martinique pour deux semaines. Arrivé le lundi 18 mai 2020 sa mission est notamment de transporter du fret mais aussi de renforcer le dispositif des évacuations sanitaires, en complément des autres avions des forces armées aux Antilles.

"Il peut acheminer et récupérer du fret mais aussi contribuer aux évacuations sanitaires, en complément des autres aéronefs des Forces armées aux Antilles et des moyens civils. L'équipage a été "mis en quatorzaine » avant son départ vers les Antilles.".



Le déploiement aux Antilles de moyens depuis la France, est toujours activé dans le cadre de l’opération Résilience. La mission d'aide et d'assistance de l'armée se poursuit après le départ du porte-hélicoptères amphibie, le Dixmude. Un avion de transport A400M Atlas en provenance de la base aérienne d’Orléans est arrivée le 18 mai 2020 à Fort-de-France. Sa zone d'intervention couvre les Antilles.Destiné à des missions de transport stratégiques et tactiques, l'A400M est capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de fret sur 4 500 km.Cet appareil détient notamment un domaine d’emploi élargi pour les opérations menées à partir de terrains sommaires, une capacité de navigation autonome pour les approches vers les zones d’atterrissage et le largage de parachutistes par une porte latérale.La durée de la mission de cet A400M est de deux semaines en Martinique.