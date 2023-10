Des médecins mettent les jeunes en garde contre les "puffs" (cigarettes électroniques jetables)

Cigarettes électroniques non rechargeables.

Cigarettes électroniques non rechargeables.

C’est un phénomène de mode qui touche de nombreux pays : l'utilisation des puffs. Ce sont des cigarettes électroniques jetables qui coûtent en Martinique entre 8 et 15 euros, et qui sont très utilisés par les jeunes dans les lycées ou les collèges. Ces cigarettes électroniques ont des goûts fruités ou de bonbons et peuvent entraîner une addiction rapide.

Franck Zozor •

Exposés dans la vitrine d’une station-service, voilà les puffs. Ce sont des cigarettes électroniques non rechargeables. Toutes ou presque ont des goûts de fruits ou de bonbons. Elles coûtent entre 9 et 15 euros et dans de nombreux pays elles sont devenues objets de mode pour les adolescents, alors qu’elles sont interdites aux moins de 18 ans. À l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France, nous interrogeons Myriam El Maamar, médecin spécialiste du traitement contre les toutes formes addictions et notamment le tabac. Les cigarettes électroniques et les puffs, elle les connaît et met en garde contre leur utilisation car "elles peuvent conduire les jeunes vers un tabagisme actif". Certaines d’entre elles ont de la nicotine et dans l’hexagone, elles sont devenues un phénomène de mode. Ce que les jeunes aiment ce sont les goûts de ces produits qui n'existent pas dans les cigarettes électroniques jetables classiques.

