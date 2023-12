Des pompiers plongeurs de Martinique en renfort en Guadeloupe, pour récupérer les 5 victimes de l’avion abimé en mer près des Saintes

L’avion de tourisme qui a disparu des radars vendredi 1er décembre 2023 aux alentours de 10 heures du matin, a été retrouvé dans l'après-midi du samedi 2 décembre 2023 au large des Saintes.

L'appareil qui avait été affrété par le Conseil Régional de Guadeloupe pour une mission d’installation de fibre optique dans les 4 îles du sud de l'Archipel, s’est abîmé en mer avec à son bord 5 passagers, dont le pilote martiniquais, Patrick Amable.

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Jean-Gabriel Quillin, directeur du numérique à la collectivité régionale, de Monsieur Régis Etenna, ingénieur au sein de cette même direction, ainsi que du pilote Monsieur Patrick Amable et des deux membres de l’entreprise TACTIS, missionnée pour assister la collectivité régionale dans le cadre de l’audit des câbles sous-marins Guadeloupe Numérique (GCN) et Guadeloupe Cable des Iles du Sud (GCIS)... C’est une tragédie déchirante et nos pensées vont aux familles, épouses, enfants et parents, ainsi qu'à tous ceux qui sont profondément affectés par cette perte douloureuse. Le Conseil Régional de Guadeloupe s'engage à soutenir tous ceux qui sont affectés par cette perte tragique... Nous sommes tous sous le choc et profondément ébranlés par ce drame qui touche notre archipel.

Parmi les nombreux messages de condoléances adressés depuis à la Région et aux familles des victimes du crash, celui du président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dès le lendemain du drame.

Cinq vies, cinq histoires uniques, brutalement et prématurément arrêtées. Dans ce douloureux moment de deuil, mes pensées les plus sincères et mes condoléances les plus profondes vont à leurs familles, à leurs amis, à leurs collègues et à tous ceux qui les ont aimés et appréciés. Leur absence laissera un vide immense dans les cœurs. Ma solidarité va également au Président de la Région Guadeloupe. Mon ami Ary, je suis de tout cœur avec toi.