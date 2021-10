Des témoins confirment la présence de plusieurs crocodiles entre le canal et la baie du Lamentin

Les vidéos montrant des crocodiles sont les plus partagées depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Plusieurs de nos témoins confirment ces présences qui cependant, ne seraient pas récentes.

Franck Zozor •

Pendant l'épisode de fortes pluies d'hier (mardi 12 octobre 2021), des témoins ont diffusé des vidéos montrant plusieurs crocodiles dans la rivière de la Lézarde.

Ces animaux auraient quitté la baie du Lamentin et profitant de la montée des eaux, ils semblaient découvrir leur environnement. "Un crocodile avec deux autres petits à ses côtés, un moyen et un tout petit et lorsque leur présence a provoqué un afflux de curieux, ils ont plongé", raconte Eddy.

Reportage de Franck Zozor et Fabienne Léonce.

Déjà en août 2009, des chasseurs avaient aussi filmé la présence d'au moins un de ces reptiles sur le même plan d'eau. Et c'est visiblement entre la baie du Lamentin et le canal à côté de l’aéroport du Lamentin qu'ils auraient trouvé refuge.

Combien sont-ils ? Sont-ils dangereux ? Peuvent-ils se rendre dans des lieux fréquentés par des baigneurs ou des chasseurs ? S'agit-il de crocodiles ou de caïmans ? Nous n'avons pas de réponses officielles pour l'instant, mais ces reptiles seraient dans nos eaux depuis une vingtaine d'années.