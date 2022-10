Deux antillaises aux concours Miss Univers et Miss Monde 2023 : Floriane Bascou et Clémence Botino

Un doublé pour les reines de beauté des Antilles. Floriane Bascou élue Miss France 2021 et première dauphine de Miss France 2022, participera au concours Miss Univers prévu le samedi 14 janvier 2023. Cette 71e édition se déroulera aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans en Louisiane.

La participation de la martiniquaise à cet évènement d’envergure internationale est en fait un concours de circonstance, après que la Miss France en titre (2022), Diane Leyre, s’est désistée.

Je ne pourrai malheureusement pas participer au concours Miss Univers par manque de temps et de préparation, à quelques semaines de ma remise du titre de Miss France, en décembre prochain. Je n'aime pas faire les choses à moitié, quand il s'agit de représenter la France à l'international et le choix de ma première dauphine, Floriane Bascou, a été une évidence pour vivre cette belle aventure. Je suis sûre qu’elle rayonnera et je vais la soutenir comme tous les Français durant son parcours.