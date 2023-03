Deux médias américains désignent la Dominique comme "l’un des lieux les plus extraordinaires au monde"

Selon l'hebdomadaire Time Magazine, la Dominique fait partie des 50 lieux extraordinaires de la planète. Pour sa part, CNN, la chaîne de télévision américaine, estime que l’île située entre la Martinique et la Guadeloupe est parmi les 25 plus beaux endroits du monde.

Caroline Popovic •

Les médias américaines félicitent la résilience de la Dominique, après le passage de l’ouragan Maria en 2017. Le puissant cyclone a dévasté l’île, et pourtant, 6 ans plus tard, le pays connait une renaissance et une grande popularité.

L’absence des belles plages à la Dominique, des atouts si abondants dans d’autres pays voisins, n’est plus un handicap pour Roseau.

Selon les journalistes du Time Magazine, "la verdure, les montagnes, les forêts tropicales, les volcans et des nombreuses chutes font toute l’originalité de l’île", longtemps considérée comme un pays peu développé, par rapport à ses voisins.

La Dominique, Emerald Pool, le Bassin émeraude • ©Caroline Popovic

Le Time a particulièrement apprécié le sentier Waitukubuli National Trail, qui traverse le pays du nord au sud. Le sentier pédestre de 185kms, est le plus long de la Caraïbe.

Aujourd’hui, la Dominique a développé un sentier maritime, le Waitukubuli Sea Trail, accessible par canoé-kayak. Il faut d'une semaine pour longer la côte Caraïbe de l’île. Il s’agit de l’unique sentier marin de la zone.

La Dominique, sur le sentier marin, Waitukubuli Sea Trail • ©Discover Dominica

Time Magazine a aussi félicité la Dominique, pour le développement de ses énergies renouvelables,

CNN aime aussi la Dominique

Quant à CNN, c'est la deuxième fois que la chaine de télévision américaine est sous le charme de la Dominique. En 2023, le média reconnait ce territoire comme "l’un des 25 plus beaux endroits au monde".

Les points forts de cette petite "île nature" sont pour CNN, ses sources chaudes et les randonnées organisées à travers ses forêts tropicales.

Randonnée pédestre dans les forêts tropicales de la Dominique • ©Discover Dominica

Les journalistes évoquent également le Lac Bouillant, Boiling Lake, situé au parc national des Trois Pitons. Ce lac volcanique est accessible après une longue marche d’environ 8 heures.

On n'y va pas pour s’affaler sur une plage (...). La Dominique ne ressemble pas aux pays voisins. La chaîne américaine CNN

Certes, les plages ne sont pas forcément le point fort du pays, mais la vie sous-marine est particulièrement riche.

La Dominique en plongée sous-marine. • ©Discover Dominica

CNN évoque des sites de plongée comme le récif baptisé "Champagne", à cause des bulles qui sortent des sources chaudes sous l'eau.

Avec ses coraux et ses éponges colorés, ainsi que sa grande variété d'espèces de poissons, le site reste l'un des plus populaires chez les visiteurs.