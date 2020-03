Deuxième journée de mobilisation à la faculté des lettres et sciences humaines

La communauté de la faculté des lettres et sciences humaines a observé une deuxième journée de mobilisation jeudi 12 mars 2020, sur le campus de Schoelcher. Une grève reconductible pour régler les rapports avec la présidence de l’université et les principaux dysfonctionnements de cette faculté.

Jean-Claude Samyde •

Front commun étudiants/enseignants

mobilisation communauté UFR Lettres et sciences humaines (12 mars 2020) • ©Julita Moreina Gimono ...

" Réinventons l’Université et construisons en commun notre avenir".

Depuis 7 heures ce jeudi 12 mars 2020, étudiants et enseignants sont en grève dans la faculté des sciences humaines. Au centre des revendications, ils mettent en avant les rapports tendus avec la présidence de l’Université des Antilles.Suite à une assemblée générale du 11 mars dernier, la communauté de la faculté des lettres et sciences humaines parle de la souffrance des personnels et de détérioration des conditions de travail (mépris du code de l’éducation, interventionnisme délétère, contournement des règles de fonctionnement des instances).Des étudiants étaient aux côtés des enseignants ce jeudi matin. Ils dénoncent les dysfonctionnements et l'absence d'informations.Les manifestants sont restés sur le campus. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée pour la semaine prochaine.Eustase Janky, le président de l’Université des Antilles sera sur le campus de Schoelcher ce vendredi 13 mars 2020 pour l'opération " réinventons l’Université et construisons en commun notre avenir".Pour le président de l’Université, les discussions devraient façonner l’avenir de l’établissement et retrouver une dynamique positive partagée par tous les membres de la communauté universitaire.Cette réflexion collective réunit personnels de l'université et étudiants. "Ces rencontres permettent d’approfondir la compréhension des besoins en vue d’enrichir les initiatives futures" précise Eustaze Janky.