DIRECT. Le dernier adieu au chanteur Martiniquais Paulo Albin

Plusieurs milliers de personnes ont assisté à la veillée funèbre de Jean-Paul Albin (vendredi 22 novembre) au hall des sports de Mansarde au Robert, sa ville d’origine.

Entre 15 et 23 heures des fans, des personnalités artistiques, politiques, de la société civile et des anonymes ont défilé devant la dépouille du chanteur adulé de l’orchestre La Perfacta.

Hasard du calendrier, la veillée de Paulo (décédé le 19 novembre dernier à l'âge de 78 ans), s'est déroulée le jour de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, des compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des poètes.

Plusieurs prises de parole ont marqué la soirée, dont celle des proches de l'artiste.

Au sein de la famille, nous admirions son talent et avons toujours été ses premiers fans. Sa joie de vivre était contagieuse (...). Il a été un exemple pour ses nombreux neveux et nièces, filleuls et cousins (...). C'était un grand homme.

L’ancien maire Alfred Monthieux a salué la mémoire de son "ami d’enfance" en évoquant, les années d'une pension partagée à Sainte-Thérèse, à Fort-de-France, lorsqu’ils étaient tous les deux lycéens.

Paulo Albin a aussi été conseiller municipal depuis la mandature de feu Édouard Delépine (ex-maire du Robert lui aussi). L'actuel chef de l'édilité, Farell François-Augrin, a pour sa part qualifié le chanteur de "phénomène".

Les souvenirs de Max Séverin, ex-animateur à RCI et ancien chanteur de la formation "Vickings de Guadeloupe".

Max Séverin évoque des souvenirs avec Paulo Albin • ©Daniel BETIS

Maurice et Hermann Fléret ont travaillé avec Paulo à Paris. Ils préparent un hommage à la Perfecta qui sortira bientôt.

Mickaêl Fléret se souvient du chanteur à Paris • ©Daniel BETIS

Le chanteur et auteur Jean-Paul Paulo Albin fait partie du groupe de jeunes talents du Robert, avec le bassiste Tayalay, le trompettiste Ti Gus Nodin puis un autre chanteur, Jojo Lise, qui ont rejoint pendant quelques temps en 1967-68, le jeune groupe TIPICO créé à Trinité deux ans plus tôt par Raoul Charron et Marie-Jo Prajet . Ils m’avaient demandé d’assurer le piano, avant que je ne sois happé par d’autres activités. Dès cet instant, j’ai été convaincu de sa réussite à venir, de ses qualités non seulement comme musicien mais de personne apte à rassembler les énergies avec l’amour du public qu’il voulait satisfaire en permanence.