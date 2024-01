Dispositif Solidarité Energie : 13 000 usagers martiniquais appelés à compléter leur dossier, avant le 9 février 2024

Certains martiniquais éligibles au coup de pouce de 330 € pour faire faire à l'augmentation du coût de l'énergie, ont alerté la Collectivité Territoriale de Martinique sur le non-versement de cette aide à leur profit. Il s’agit de dossiers incomplets répond la CTM. Les personnes concernées ont jusqu’au vendredi 9 février 2024, date limite pour la complétude de leurs dossiers.

La Collectivité Territoriale de Martinique répond à l’alerte de certains usagers susceptibles de bénéficier d’une aide de 330 € pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, dans le cadre du dispositif Solidarité Energie lancé fin 2023. "13 000 dossiers restent à compléter" selon la CTM, qui ne parle pas de retard.

Les usagers doivent être très vigilants aux demandes de pièces qui leur sont envoyées, car [à ce jour] près de 13 000 dossiers restent à compléter. La date limite pour la complétude est fixée au vendredi 9 février 2024. Après cette date, les dossiers incomplets seront clôturés, même s'ils ont été déposés avant le 19 novembre 2023. Communiqué de la CTM (23 janvier 2024)

Au 15 janvier, "25 271 dossiers avaient d'ores et déjà été payés pour un montant total de plus de 8,3 millions d'euros, 4 455 dossiers sont en cours de paiement et le reste est en cours d'analyse" précise la Colllectivité majeure.

Un service d’accompagnement opérationnel

Afin de se renseigner sur l'avancement de leur dossier, les personnes concernées peuvent appeler le 0596 50 90 30 ou envoyez un courriel : ctm-solidarite-energie@asp-public.fr

Un service d'accompagnement est également mis en place par la Collectivité au CATM, Boulevard Chevalier Sainte-Marthe à Fort-de-France.

55 039 dossiers ont été déposés depuis le 19 novembre 2023, dans le cadre de ce dispositif Solidarité Energie.