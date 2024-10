Don du sang en Martinique : les collectes mobiles ont repris… "les besoins restent toujours aussi importants"

Sur sa page Facebook, L’Etablissement Français du Sang se dit "soulagé" du fait de la reprise de ses collectes mobiles depuis jeudi dernier (17 octobre). En effet, "les derniers jours ont été très difficiles" avoue le service public du don.

Certains jours, nous avons eu moins de 5 donneurs. Nos équipes sont restées et restent mobilisées jour et nuit pour assurer la continuité de notre activité essentielle. Nous tenons d'ailleurs à remercier les donneurs qui se sont déplacés.

Cependant, "les besoins en produits sanguins restent toujours aussi importants", l’occasion pour l’Etablissement de rappeler la nécessité de faire don de son sang.

En France, le don de sang est un acte citoyen et solidaire (…). Qu'il s'agisse de patients atteints de maladies chroniques ou génétiques, comme la drépanocytose, les cancers, ou des victimes d’hémorragies causées par un accident de la route, une opération chirurgicale ou un accouchement, tout le monde peut un jour avoir besoin d’une transfusion.

Notre mission de service public s’articule autour de quatre principes éthiques fondamentaux qui permettent de garantir la santé et la sécurité des donneurs et des patients : l’anonymat, le volontariat, le non-profit et le bénévolat.