Double visite ministérielle cette semaine encore en Martinique

Deux visites ministérielles en Martinique : Dominique Faure (photo de droite) et Patrice Vergriete (à gauche), respectivement ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité & ministre délégué aux Transports (mars 2024).

Deux autres membres du gouvernement emboîtent le pas à Gérald Darmanin et sa ministre déléguée aux Outre-mers, Marie Guévenoux : il s'agit de Dominique Faure et de son collègue, Patrice Vergriete. Ils sont respectivement en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, ainsi que délégué aux transports. Rencontres et inaugurations sont au menu de leur déplacement.

Dominique Faure sera la seconde à fouler le sol martiniquais, jeudi 21 mars 2024, après une escale en Guadeloupe. La ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité devrait passer 3 jours dans l’île. "Apporter des solutions" J'ai décidé d'entreprendre ce déplacement en compagnie des directeurs d'administration centrale de mon Ministère, notamment la directrice générale des collectivités locales et le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Notre objectif est clair : apporter des solutions concrètes aux problématiques spécifiques auxquelles sont confrontées ces collectivités territoriales. Dominique Faure (Préfecture de Guadeloupe - 19 mars 2024) Dominique Faure est donc attendue jeudi vers 17h à l’aéroport Aimé Césaire Quant à son collègue Patrice Vergriete, il sera sur place dès ce mercredi 20 mars, pour 2 jours de visites. Durant ces 48 heures, le ministre délégué aux transports est notamment attendu pour l'inauguration du terminal maritime du Marin. Il doit aussi visiter le grand port maritime de Fort-de-France. Cette visite sera l’occasion de suivre la mise en œuvre du grand projet Hub Antilles qui a été formalisé par la signature d’un protocole d’accord entre l’État et CMA-CGM en décembre 2023. ecologie.gouv.fr 3 millions de passagers attendus à l’aéroport Le chantier d’extension de l'aérogare internationale du Lamentin figure aussi à l’agenda des visites de Patrice Vergriete. L’aéroport est en cours d’agrandissement structurant de ses terminaux passagers, ce qui lui permettra à terme, d’accueillir jusqu’à 3 millions de passagers. Avant de repartir pour Paris (le 22 mars), le ministre délégué aux transports profitera de ce déplacement pour rencontrer les élus et les parlementaires locaux.

