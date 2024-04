Drame sur la Transat Cap Martinique : le corps sans vie du skipper Philippe Benoiton repêché

La Cap-Martinique est endeuillée. À 13h30 aujourd’hui, le 17 avril, le corps sans vie de Philippe Benoiton a été repêché au large du Cap Finisterre par le MRCC espagnol.

Le skipper de 63 ans est "tombé de son bateau la nuit dernière alors qu’il participait à la Cap-Martinique en solitaire", indique l’organisation de la course dans un communiqué.

Il avait quitté, comme tous les concurrents, La Trinité-Sur-Mer dimanche à 15h00 pour rallier Fort-de-France en Martinique. Originaire d’Angers, Philippe était un régatier confirmé de 63 ans, marié et père de famille.

Depuis 3h00 du matin, la direction de course "Transat Cap Martinique" indiquait ne pas parvenir à établir le contact avec le skipper solo Philippe Benoiton. Le vétérinaire de profession naviguait en solitaire sur son JPK 9.60.

Le directeur de course, François Seruzier, a observé que le voilier faisait une route au ralenti en milieu de nuit, marquée par un demi-tour à 5h49 Heure Française. À la demande de la direction de course, Yann Gindre et Michel Foucart à bord de L’Opale - A Chacun son Everest ont été déroutés.