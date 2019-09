Du Prêcheur à Lyon, la Martiniquaise Wendie Renard est devenue l'une des meilleures au monde

MARTINIQUE 1ÈRE La Martiniquaise Wendie Renard fait partie de l’équipe type de l’année de la FIFA, révélée lundi soir (23 septembre 2019) lors de la cérémonie The Best à Milan. La joueuse de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France a été récompensée pour sa bonne saison.

© Cap/Twitter/W.Renard