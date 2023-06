Ducos : 18 mois de prison avec sursis pour l’ancien maire martiniquais, Charles-André Mencé, condamné pour détournement de biens publics

Vendredi 9 juin 2023, le Tribunal Correctionnel a rendu son délibéré dans cette affaire de "détournement, soustraction ou destruction" de biens publics. L’ex-maire, Charles-André Mencé, écope de 18 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Des peines moins lourdes ont également été retenues à l’encontre de deux de ses anciens collaborateurs, Marina Siger et Wilfrid Cinna.

Guy Etienne •

18 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, c’est la peine prononcée vendredi 9 juin 2023 à l’encontre de Charles-André Mencé, pour "soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés".

C’est à la suite d’une lettre anonyme datant de 2019 adressée au procureur de la République, que la justice s'y est intéressée. Le courrier révélait l’utilisation de matériaux municipaux sur des chantiers privés.

Deux anciens collaborateurs impliqués

L’enquête impliquait également deux proches de la mandature de Charles-André Mencé. Il s'agit de Marina Siger, ex-adjointe au maire et de l’ancien directeur de cabinet, Wilfrid Cinna.

Ils ont été condamnés respectivement, pour l’élue de l'époque à 4 mois de prison avec sursis, 3000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité, et concernant l'ex cadre c'est 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Les protagonistes de cette affaire peuvent encore faire appel de la décision du tribunal.