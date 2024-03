Échauffourées à Fort-de-France : les stigmates des affrontements encore présents dans la ville

En se réveillant ce lundi matin (11 mars), les habitants de Fort-de-France pouvaient encore sentir les odeurs de fumées des départs de feu survenus la veille au boulevard du Général de Gaulle.

Si le climat de tension s’est apaisé, les stigmates des violents affrontements entre forces de l’ordre et les soutiens d’Hervé Pinto qui se sont produits la veille étaient encore présents ce matin.

Sur l’artère principale du centre-ville, le bus incendié de Martinique Transport était le centre de toutes les attentions. De nombreux passants s’arrêtaient pour prendre des photos du véhicule détruit par les flammes dont il ne reste qu’une carcasse.

Les services techniques et la Police Municipale de la ville étaient sur place pour procéder à l’enlèvement du véhicule.

D’autres marques de ces violences sont encore visibles. À quelques mètres du bus, le distributeur automatique de billets d'une banque est complètement calciné.

Les échauffourées qui se sont produites dimanche après-midi ont eu lieu en réaction à l’interpellation de l’activiste Hervé Pinto. Dans un communiqué, le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, "condamne avec la plus grande fermeté ces actes intolérables".

Ce dimanche 10 mars 2024, plusieurs personnes se sont rassemblées devant le tribunal judiciaire de Fort de France en marge d’une procédure judiciaire en cours et ont commis des dégradations et actes de violence. Des départs de feux de poubelles ont été constatés et l’incendie d’un bus est à déplorer.

Hervé Pinto a reçu le soutien du député Marcellin Nadeau.

Au-delà des questions de fond relatives à l’affaire Pinto, nous partageons avec de nombreuses Martiniquaises et de nombreux Martiniquais le sentiment d’un certain acharnement et de véritables persécutions dont serait l’objet Hervé Pinto, notamment à travers les images de deux arrestations, par les forces de gendarmerie, particulièrement musclées et inutilement spectaculaires.