Émilie Médelia Barclay fête ses 106 ans

Ce samedi 29 août 2020, est un jour pas comme les autres pour Émilie Médélia Barclay née Belrose. Elle fête ses 106 ans au Lamentin. Elle est entourée de ses six enfants, ses seize petits-enfants et ses quatorze arrières petits-enfants.

Daniel Betis •

Une veuve, experte en couture et broderie

Emilie Médelia Barclay fait la rencontre à Fort-de-France du photographe Henri Barclay, qu’elle épouse en 1940 • ©DR

Elle ne rate pas "questions pour un champion"

Émilie Barclay fait partie de cette génération de centenaires toujours active avec un fort esprit de transmission.Née en 1914, entre les communes du Vauclin et du Marin (Sud de la Martinique), au quartier Pérou, (lieu-dit fonds Débasse), elle est la 7e d’une fratrie de 10 enfants (2 garçons et 8 filles).En feuilletant l’album familial, le grand âge constitue l’ADN de cette famille. Sa sœur Alice, a vécu jusqu’à 106 ans, des deux autres soeurs, Émir est morte à 102 ans et Lise à 105 ans. Les enfants se rappellent aussi de leur aïeule Néehenne morte à 109 ans.La vie d’antan n’était pas facile. Il fallait réaliser de nombreux kilomètres pour aller en classe. Emilie apprend le français, l’histoire, la géographie, la morale, à l’école du Vauclin. Cette fille du cordonnier, Barthélemy Edgard Belrose et d’Eléonore Marie-Cécile Méraud, malgré ses difficultés, travaille bien à l’école.Elle fait la rencontre à Fort-de-France du photographe Henri Barclay, qu’elle épouse en 1940 au Vauclin. Ce dernier était installé dans la commune du Lamentin.De leur union nait huit enfants Charles Roger (décédé), Maguy, Simone, Sonny, Henri, Michel, Patrick (décédé).Après le décès de son époux en 1966, la femme au foyer, devenue experte en couture et broderie, décide de vivre seule et de se consacrer totalement à ses huit enfants. Elle en tire une grande fierté de leur réussite.



Émilie Médelia Barclay garde toujours sa vivacité et cet art de raconter la vie dans les moindres détails. Elle a une mémoire phénoménale. Elle suit quotidiennement l'actualité économique, politique et culturelle de la Martinique. D’ailleurs, elle ne rate pas son émission fétiche "questions pour un champion"

À son âge, 106 ans, elle est bien organisée. Trois radios trônent dans la maison sur des fréquences sélectives dont Radio Saint-Louis. La centenaire, très croyante, remercie Dieu pour ce nouvel anniversaire.