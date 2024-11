Pourquoi les feux de signalisation au centre-ville de Fort-de-France ne fonctionnent pas depuis plusieurs jours ?

Si vous traversez le centre-ville de Fort-de-France, vous avez sûrement été témoin du désordre qui règne sur les routes. Le dysfonctionnement des feux tricolores est devenu un casse-tête pour les usagers.

Rien qu’au boulevard Général de Gaulle, quatre feux de circulation ne fonctionnent pas et aggravent les embouteillages. Klaxons intempestifs, priorités à droite hasardeuses : les automobilistes et les piétons jonglent avec les règles de prudence pour éviter les accidents.

Et les réactions ne manquent pas au micro des journalistes de Martinique la 1ère Aude Sioul-Tidas et Tom Gagnou :

Ça fait trois semaines et rien n’a été fait ! C’est un facteur d’accidents et les usagers ont du mal à traverser avec ça .

Alors que la situation perdure, la gestion du trafic reste compliquée. Tous espèrent une intervention rapide des autorités pour rétablir la sécurité et la fluidité sur les routes.

Mais le dysfonctionnement des feux de signalisation est lié au mouvement de grève en cours des agents de la direction éclairage public et signalisation de la ville de Fort-de-France depuis le 4 novembre. Ces derniers, en charge des panneaux et des feux, dénoncent "l'état de dégradation avancée du bâtiment qui les accueille". Ils espèrent une relocalisation en urgence.

Rencontré par l'équipe de Martinique la 1ère (mardi 19 novembre), Maurice Ferné, directeur général adjoint des services prévention et développement durable de Fort-de-France a donné des assurances de rénovation du bâtiment insalubre.

Depuis plusieurs semaines, voire deux mois, les services ont mis en place une programmation des interventions pour régler les problèmes d'étanchéité, de moisissures, de certaines étagères qui sont attaquées par les thermites, régler également l'intrusion de chauves-souris dans le bâtiment. Donc toute une série d'interventions qui sont en cours et qui évidemment sont en train d'être réalisées et certaines le sont déjà. Nous sommes conscients de l'impatience du personnel et nous nous attachons à faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possible dans ces locaux. Nous avons un plan de repositionnement de cette direction du côté du stade Pierre Aliker. Nous sommes en train d'y travailler. Simplement, comme il s'agit de choses qui vont se faire à moyen terme, dans l'intervalle, évidemment, le maire a souhaité que des améliorations soient portées aux locaux pour permettre au service de travailler dans de bonnes conditions.