Emmanuel Nossin raconte l’histoire de l’ethno-pharmacopée en Martinique

Guy Etienne •

L’ethno-pharmacologie est une discipline qui s’intéresse aux médecines traditionnelles et aux remèdes constituant les pharmacopées traditionnelles. Depuis des années, Emmanuel Nossin, milite pour la reconnaissance des apports des principales plantes médicinales traditionnelles du bassin caribéen, ce qu’il appelle les "plantes magiques des Antilles".

Les plantes ont été – et sont toujours – le compagnon avisé et bienveillant, le support de mémoire d’une société qui a subi les pires atrocités durant la sombre période coloniale et esclavagiste (…).

"Rapport fusionnel" avec les plantes

La phytothérapie était historiquement le seul recours possible pour nos aïeux esclaves qui, dans les entrailles de la plantation, n’avaient accès à aucun soin du système académique, strictement réservé aux colons. Ce n’est qu’à la libération des esclaves, en 1848, que le système leur est devenu accessible. Essayer de comprendre ce rapport fusionnel, c’est aussi participer à un travail de mémoire sur notre identité. (pensées-sauvages.com)

RDV conférence au François (20 février 2021) et les 3 ouvrages d'Emmanuel Nossin consacrés aux plantes. • ©Foyer Rural Morne-Acajou / fnac.com / DR

Selon Emmanuel Nossin, en Martinique, la biodiversité végétale compte 3 500 espèces environ (4 500 en France). "Notre ethno-pharmacopée (pharmacopée traditionnelle) embrasse quelque 980 plantes, dont environ une centaine est inscrite à la pharmacopée française".

Ce samedi 20 février 2021, pour sa visio-conférence au Foyer Rural de Morne-Acajou au François (de 16 à 18h), le docteur en pharmacie et ethno-pharmacologue, reviendra sur l’histoire et l’intérêt des plantes médicinales locales en Martinique et plus généralement aux Antilles.

Si vous souhaitez participer à cette visio-conférence via le site Zoom, inscrivez-vous au 0596 500 533 ou au 0696 616 200.