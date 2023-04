En Martinique, un quart des jeunes sont sans emploi et sans formation, des actions existent pour les réinsérer

La dernière parution de l'INSSE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique) dresse un constat inquiétant sur la proportion de jeunes sortis des radars de l'éducation nationale et du monde du travail. 26% des jeunes martiniquais sont concernés.

Alain Petit •

Ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation ont entre 15 et 29 ans et seraient 14 400 selon l'INSEE. On les appelle les "NEET", acronyme anglais de Not in Employment, Education or Training. Ils sont deux fois plus nombreux qu'en France Hexagonale.

Les profils des "NEET" martiniquais

Un "NEET" sur 2 ( 52,1%) est peu diplômé et habite chez ses parents. 27% sont des diplômés au chômage, 17,9% sont des jeunes parents éloignés de l'emploi et 2,9% sont des jeunes exclus socialement et professionnellement, principalement des hommes.

Quelles réponses face aux "NEET"?

Pour les plus marginaux, la solution reste les structures de proximité de quartier qui sont au contact. C'est le "aller vers" qui prime. Un travail de fourmi mené par des travailleurs sociaux et des associations de quartier qui grâce à un rapport de confiance arrivent à mener le jeune "NEET" vers la réinsertion.

Une fois que je les ai sous la main, je ne les lâche plus ! Je mets en place des sorties, des randonnées ... Avec ce lien je les accompagne vers la réinsertion. Un jeune sorti de prison est venu me voir pour créer son entreprise. Mina Angélique, Travailleur Social, Association des locataires de Canal Alaric

Entre le travail de proximité, mené par les travailleurs sociaux et les actions de masse organisées par les structures comme les missions locales (MILNORD, MILCEM et MILSUD), l'objectif est d'identifier le "NEET" et de le prendre en charge dans le CEJ, le Contrat d'Engament Jeune. Ce dispositif permet d'éviter les silos entre les organismes d'insertions et assure un accompagnement global du jeune vers la réinsertion. Cette prise en charge peut durer jusqu'à 12 mois et est rémunérée sous certaines conditions à hauteur maximale de 520 euros.

Le jeune n'est plus une victime, il est acteur de son devenir Sylvie Champ-Robert-Lafaye, DEETS (direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité)

En 2022, 3 679 jeunes accompagnés ont bénéficié du CEJ. C'est au-delà des objectifs fixés par la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Certains d'entre eux ont été orientés vers des structures d'insertion, comme celle du RSMA qui affichait en 2021, un taux d’insertion global qui avoisinait les 75%, principalement dans l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois).