Epidémie de grippe en Martinique : les indicateurs restent élevés

L’épidémie de grippe se poursuit en Martinique, "avec des indicateurs très élevés" indique Santé publique France dans sa dernière synthèse épidémiologique hebdomadaire (entre le 22 et le 28 janvier 2024).

Cas cliniquement évocateurs : 1435 (vs 1850 la semaine précédente) / passages aux urgences : 11 (vs 16 les 7 jours précédents) / hospitalisations après passages aux urgences : 2 (vs 1 en S2024-03).