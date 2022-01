Épiphanie : les galettes se dégustent dès ce 2 janvier

Les dégustations gourmandes ne sont pas encore terminées. Pour ce premier dimanche de l'année (2 janvier 2022), vous prendrez bien une part de galette ? Saveur classique ou plus locale, ce gâteau dégusté à l'Épiphanie fait toujours la joie des petits et des grands.

Peggy Pinel-Féréol - William Zébina •

"J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans"... et pas seulement, en plus de traditionnelle galette fourrée à la frangipane (crème aux amandes), désormais elle se décline au giraumon, à la patate douce, au chocolat et bien plus encore. Dans la boulangerie-pâtisserie de Steeve Jean-François, c'est l’incontournable "galette mal élevée", un mélange de coco et de patate qui séduit les clients.

Je voulais changer au lieu de la frangipane tout le temps. Un client

Depuis ce matin, c'est l'effervescence dans son atelier. 500 galettes doivent sortir du four. Entre la fabrication des garnitures, le remplissage, la pose de fèves ou encore la cuisson, iIs sont 10 à s’activer au lieu des six personnes habituelles.

Aujourd'hui est un jour assez spécial parce que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour fabriquer par rapport à la fin de l'année, Noël et le Jour de l'An. Nous avons dû prendre du renfort, mes enfants et ma femme pour répondre à la demande de la clientèle. Steeve Jean-François

Préparation de galettes dans une pâtisserie de Martinique. • ©DR

Ce petit plaisir coûte un peu plus cher cette année. La spécialité classique ou aux saveurs locales subit elle aussi la hausse des matières premières.

Chez Steeve Jean-François, le prix de la galette a augmenté d’un euro par rapport à l’an dernier. Selon le gérant, il n'a répercuté cette augmentation que partiellement sur le prix de vente, car il veut rester compétitif. L'épiphanie est un moment important pour le Chiffre d’Affaires annuel.

La galette, en matière de Chiffre d'Affaires, est très rentable pour nous. Cela nous permet de rattraper le coût que l'on a perdu par rapport à l'épidémie. Steeve Jean-François

Une date très rapprochée

Selon la tradition chrétienne, l'Épiphanie se tient 12 jours après la naissance du Christ, soit le 6 janvier. Une date qui tombe un jeudi cette année. Cependant, une réforme aurait fixé la dégustation de la galette des Rois au premier dimanche du mois de janvier, soit le 2 janvier 2022, cette année.

Puis la galette devient un rendez-vous et elle est dégustée durant tout le mois de janvier.