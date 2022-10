Euzhan Palcy, distinguée parmi les "100 femmes de culture" pour l’année 2022

Le jury de la 4e édition de "100 femmes de culture" a récompensé, la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy. La cérémonie a eu lieu lundi 17 octobre 2022 au Palais de Tokyo, à Paris, en présence de 250 personnalités, dont la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak

L’association éponyme à l’origine de cette manifestation de prestige "défend par ses actions, les valeurs de parité, d'égalité, de diversité et d'inclusivité" depuis sa création, en février 2019.

L’association organise une fois par an une conférence et un prix qui mettent en avant 100 Femmes de Culture (dirigeantes, artistes, entrepreneuses) composant ainsi un réseau actif croisant de 300 et bientôt 400 personnalités représentant tous les métiers et secteurs des industries culturelles et créatives.