La réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy va recevoir un Oscar d'honneur à Hollywood

C'est l'Académie des Oscars qui l'annonce : la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy va se voir décerner un Oscar d'honneur à Hollywood, une distinction rare, à la hauteur de la réalisatrice de Rue Cases Nègres.

Outre-mer la 1ère •

La réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy va se voir décerner à Los Angeles un Oscar d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière. C'est l'Académie des Oscars qui l'annonce ce matin sur son site internet. La cérémonie se déroulera à Hollywood le 19 novembre prochain.

Euzhan Palcy sera distinguée en même temps que trois autres personnalités : Michael J Fox, Diane Warren et Peter Weir.

"Source d'inspiration"

L'Académie des Oscars souligne la carrière hors-norme d'Euzhan Palcy, découverte très jeune lors de la sortie en 1983 de son premier film, "Rue Cases Nègres" qui a obtenu la même année un Lion d'argent au festival de Venise, puis en 1984 le César de la meilleure première œuvre. La réalisatrice martiniquaise a ensuite réalisé notamment "Une saison blanche et sèche" avec Marlon Brando et "Siméon", avant de réaliser un documentaire sur les dissidents de Martinique et Guadeloupe.

L'Académie des Oscar estime que "son travail a été une source d'inspiration pour les cinéastes, les artistes contemporains et les romanciers".

Déjà récompensée il y a quelques jours

Le 13 juin dernier, la réalisatrice martiniquaise avait reçu à Paris la médaille d'honneur de la SACD, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Les nombreux invités présents à la cérémonie avaient regretté que la réalisatrice ne tournent pas davantage de films. Le rappeur JoeyStarr avait salué une Fanm doubout.

Première réaction sur Twitter

Euzhan Palcy a réagi sur Twitter à cette distinction.