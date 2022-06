Fabrice Di Falco, Marie-Anne Bessard et Stanislas Cazelles nommés à l'ordre national du mérite

L'une a marqué l'histoire, l'autre est en train de l'écrire. Les deux Martiniquais nommés au grade d'officier de l'ordre national du mérite ont des parcours dans des domaines différents, mais leurs actes sont aujourd'hui reconnus et récompensés.

Marie-Anne Bessard est la première arbitre femme de football en France. Diplômée en mai 1966, elle a ouvert la voie à d'autres femmes et cassé l’appellation des "hommes en noir".

Nommé au grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par l'ancienne Ministre de la Culture Roselyne Bachelot il y a quelques jours, le chanteur lyrique Fabrice di Falco est également élevé au grade d'officier de l'ordre national du mérite.

Il a contribué au rayonnement des talents lyriques ultramarins à travers le concours "Voix des Outre-mer", créé en 2017.

Cette récompense vient saluer le travail accompli par l’artiste depuis plus de 20 ans, tant dans sa carrière de soliste que dans son travail pour la détection, la formation et la professionnalisation des talents lyriques d’Outre-mer et le développement de l’art lyrique dans ces territoires.