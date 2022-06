Antoine Kombouaré, Dimitri Payet, Fabrice di Falco : qui sont les Ultramarins distingués par l'ordre national du mérite ?

La première promotion annuelle de l'ordre national du mérite de l'année 2022 a été publiée le 21 juin avec, parmi les nombreux noms cités, une liste de 34 personnes choisies par le ministère des Outre-mer. Parmi elles, des sportifs, mais aussi des noms de la culture ou encore des préfets.

Un commandeur, sept officiers et vingt-six chevaliers reconnus par le ministère des Outre-mer dans la première promotion 2022 de l'ordre national du mérite. La liste a été publiée dans le journal officiel le 21 juin et parmi les personnalités distinguées, divers types de profils ont été retenus.

Des sportifs pour commencer, avec au grade de chevalier, le footballeur réunionnais de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet et à celui d'officier, l'entraîneur du FC Nantes, le Kanak Antoine Kombouaré. La Martiniquaise Marie-Anne Bessard, première arbitre femme de football en France, est, elle aussi nommée au grade d'officier.

On retrouve également dans la liste des officiers le nom du chanteur lyrique Fabrice Di Falco. Originaire de Martinique, il a contribué au rayonnement des talents lyriques ultramarins à travers le concours Voix des Outre-mer, créé en 2017. "Cette récompense vient saluer le travail accompli par l’artiste depuis plus de 20 ans, tant dans sa carrière de soliste que dans son travail pour la détection, la formation et la professionnalisation des talents lyriques d’Outre-mer et le développement de l’art lyrique dans ces territoires", a déclaré son association dans un communiqué.

Des Haut-fonctionnaires récompensés

Le ministère des Outre-mer a également choisi de distinguer plusieurs personnalités de l'administration française. Serge Gouteyron, ancien préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est nommé au grade de commandeur. Ancien administrateur de Wallis et Futuna et actuel préfet de Guyane, Thierry Quéffelec est nommé officier de l'ordre national du mérite, tout comme Patrice Faure, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Le préfet de Martinique, Stanislas Cazelles, et le président du conseil départemental de La Réunion, Cyrille Melchior, deviennent eux chevaliers.

Depuis sa création par le général de Gaulle en 1963, plus de 337 000 personnes ont été nommées à l'ordre national du mérite. Celui-ci vient récompenser "des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France".

La liste complète des nominations à l'ordre national du mérite est à retrouver par ici.