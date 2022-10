Festivités de la Toussaint : fleurs naturelles ou fleurs artificielles pour orner les tombes ?

Cette année encore, à l’occasion des festivités de la Toussaint, le choix est partagé entre les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Ces dernières prennent de plus en plus de place dans les rayons, car souvent moins chères et plus variées, elles ne nécessitent aucun entretien et leur durée de vie est estimée à plusieurs années. Mais elles sont aussi cause de pollution.

Guy Etienne •

Comme chaque 1er et 2 novembre, les catholiques célèbrent successivement la fête de tous les saints et le jour des défunts. Comme le veut la tradition, c’est l’occasion pour les familles de fleurir les tombes de leurs proches disparus, soit avec des fleurs naturelles, soit avec des artificielles. Dans les magasins, ces dernières gagnent de la place au fil du temps. A l’hypermarché de Bellevue à Fort-de-France, il y a même deux gondoles qui lui sont consacrées. Deux gondoles de fleurs artificielles à l'hypermarché de Bellevue à Fort-de-France. • ©Guy ÉTIENNE Il est vrai que ces fleurs synthétiques sont considérées comme des éléments de décoration à part entière, à la maison, au bureau, ou lors de manifestations ponctuelles en dehors de la Toussaint (décors de mariages, de séminaires...), d’où l’engouement qu’elles suscitent, au point que certains fleuristes n’hésitent plus à proposer côte à côte les deux variétés. Fleurs artificielles et fleurs naturelles sur les étales d'une fleuriste de Bellevue. • ©Guy ÉTIENNE Manque à gagner pour les horticulteurs La préférence de plus en plus marquée pour les fleurs artificielles perturbe forcément la filière naturelle. Si l’avantage de cette catégorie en termes de durabilité est indéniable par rapport aux fleurs cultivées, elle provoque un manque à gagner chez les horticulteurs. Cette fleur est aussi vecteur de pollution d’après une étude menée en 2021 dans plusieurs cimetières de Tahiti, par la direction de l’agriculture de la Polynésie. L’utilisation des fleurs artificielles dans le cadre de l’ornementation funéraire conduit le produit à être exposé aux conditions climatiques et donc à une détérioration progressive. Principalement constituées de plastique, de polyester et de métal, les fleurs artificielles ne sont ni compostables, ni recyclables et sont par conséquent une source de pollution. Direction de l’agriculture de la Polynésie française Sable et mousse dans les pots de fleurs naturelles Si vous choisissez les fleurs naturelles, l’eau des vases doit être remplacée par du sable ou de la mousse, afin d’éviter une prolifération de moustiques rappelle l’Agence Régionale de Santé (l’ARS) En cette période de Toussaint, redoublons de vigilance. Pensez à remplacer l’eau des vases à fleurs par du sable ou de la mousse, à ras bord. Poursuivons nos efforts pour lutter contre les moustiques. L’ARS Bougies et fleurs artificielles sur une même gondole à l'hypermarché de Cluny à Schoelcher. • ©Guy ÉTIENNE Fleurs naturelles ou fleurs artificielles, les familles restent attachées à la tradition de la Toussaint, en particulier les aînés.

