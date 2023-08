"Fiers de notre biosphère", le slogan de la campagne de valorisation des richesses de la Martinique

L’Association Martinique Biosphère et le Comité Martiniquais du Tourisme lancent ensemble une campagne de communication pour "valoriser les richesses humaines, naturelles et culturelles" de l’île. Depuis le 15 septembre 2021, l’UNESCO a reconnu l’ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique, Réserve Mondiale de Biosphère.

Guy Etienne •

Après l’obtention par la Martinique (le 15 septembre 2021) du label "Réserve Mondiale de Biosphère" reconnaissant l’ensemble du territoire terrestre et marin de l’île, il faut maintenant faire le "service après-vente" en quelque sorte de cette distinction.

C’est l’objectif de la campagne de communication mise en place conjointement par L’Association Martinique Biosphère et le Comité Martiniquais du Tourisme. Elle a été présentée officiellement mercredi 9 août 2023 dans les locaux du CMT, à la Tour Lumina de Fort-de-France. Des affiches seront apposées parallèlement à la diffusion de spots sur les médias jusqu'au 23 août prochain.

(Au centre de l'image), Patricia Telle, administratrice du Comité Martiniquais du Tourisme (à gauche) et la présidente de l'association Martinique Biosphère (à droite), Nathalie de Pompignan, pour le lancement de la campagne de valaorisation des richesses de l'Île (9 juillet 2023). • ©Kareen.D

Ce titre mondial prestigieux "engage la Martinique à valoriser ses richesses humaines, naturelles et culturelles, dans une dynamique de développement économique et social durable, et encourage la recherche scientifique et l’éducation environnementale sur le territoire".

L'idée de la campagne est de réaffirmer la dimension populaire participative, fédérative, collective de ce titre mondial, parce que cette candidature a été construite par la population et pour la population à partir d'une méthode extrêmement simple : de quoi êtes-vous fiers en Martinique ? donc c'est un rappel en fait de la co-construction (…). Ce n'est pas une mise sous cloche ; c'est le lien de notre territoire et avec le vivant en fait, autrement dit, que faisons-nous de notre pays ? Nathalie De Pompignan - présidente de l’Association Martinique Biosphère (au micro de Bianca Caréto sur Martinique 1ère radio)

"Une démarche de responsabilité"

On entre dans une démarche de connaissance, de valorisation, de transmission et aussi de responsabilité, par le fait de respecter la nature, la culture, le terroir tout simplement, porter un autre regard parce que ce titre mondial nous projette à la face du monde. On est très fiers parce qu'on est connu du monde entier via l'UNESCO, et après cela nous engage à préserver ce qui nous est le plus cher. Nathalie De Pompignan

Avec ce label, la Martinique a intégré un réseau mondial de plus de 700 Réserves de Biosphère dans 134 pays.