Football : Golden Lion et Stade Spiritain qualifiés pour le 5e tour de la coupe de France

A l’issue du 4e tour de la coupe de France de football disputé en Martinique ce samedi 9 septembre 2023, les lamentinois et les spiritains poursuivent l’aventure. Ces équipes ont gagné respectivement face au Golden Star et au CS Case-Pilote, 4-2 et 6-3.

Daniel Lordinot •

Deux rencontres du 4eme tour mettaient en opposition des clubs de l’élite du football martiniquais. L’un des favoris, le Golden Lion, a pris le meilleur sur le Golden Star en marquant 4 buts mais en encaissant 2. Dans la seconde rencontre, c’est le Stade Spiritain qui a marqué les esprits, en battant le CS Case-Pilote sur le score de 6 buts à 3, alors que les pilotins du nord ont mené 2∗ buts à 0. Dans les autres matchs, pas de surprise, même si l’Emulation a contraint le CS Vauclinois à disputer la séance de tirs au but. Résultats des rencontres disputées : ♦ Golden lion/Golden Star 4-2 ♦ Stade Spiritain/CS Case-Pilote 6-3 ♦ US Robert/AC Vert-Pré 3-1 ♦ Essor/CO Trénelle 4-1 ♦ CS Vauclinois/Émulation 2-2 (victoire des vauclinois, 4 tirs au but à 1). 3 rencontres à venir Il reste encore 3 matchs à jouer pour le 4e tour de la coupe de France : → Inter de Sainte-Anne/Aiglon → Racing Club de Rivière-Pilote/Samaritaine → RC Saint-Joseph/Club Péléen. Chez les filles, l’affiche de la finale de la coupe de France (zone Martinique) est connue. Ce sera → Assaut/Club franciscain. Les pierrotines se sont qualifiées en battant le Club Colonial 3 buts à 2. Dans la rencontre au sommet, le score final était de 0/0. Aux tirs au but (7 à 6), le Club Franciscain a obtenu sa place en finale, en étant meilleur que le Racing.

