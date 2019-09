Les Forces Armées des Antilles portent assistance à la population des Bahamas

Capitaine Thomas, 33e RIMA des forces armées des Antilles Capitaine Thomas, commandant de l’unité du 33e RIMA des forces armées des Antilles Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

[#FAA] après débarquement aux #Bahamas, début des opérations pour le détachement du 33ème RIMa des forces armées aux Antilles, en collaboration avec les forces armées 🇩🇪 et 🇳🇱. Ils ont pour objectif d'apporter un premier soutien à la population sinistrée #Dorian2019 pic.twitter.com/dsP3dy3qwJ — État-Major Armées (@EtatMajorFR) September 14, 2019



Pluie et vents pour la tempête Humberto

Plusieurs soldats des Forces Armées basées aux Antilles mènent depuis deux jours (vendredi 13 et samedi 14 septembre) des opérations de secours d'urgences d'assistance humanitaire (catastrophes naturelles) aux Bahamas.Les militaires ont débarqué vendredi 13 septembre 2019 en fin d’après-midi dans une zone complètement dévastée par l'ouragan Dorian sur l’île d'Abaco aux Bahamas.Les militaires sont mobilisés dans le cadre "d'une coopération opérationnelle européenne" et ont été embarqués avec la Marine royale Néerlandaise depuis Saint-Martin en direction des Bahamas.Le détachement français est composé d’un élément de commandement du 33e régiment d’infanterie de Marine, de la 1ère compagnie du 33e RIMa, d’une équipe de santé et des mécaniciens. Des moyens diversifiés pour apporter une aide aux sinistrés de l'ouragan Dorian aux Bahamas.Hier (samedi 14 septembre 2019) la tempête tropicale Humberto s'est abattue sur des zones déjà dévastées par l'ouragan Dorian, en y déversant de fortes pluies et en y faisant souffler des vents violents, avant de poursuivre sa route vers le nord-ouest.