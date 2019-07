Une formation pour aider parents et aidants familiaux de malades atteints de schizophrénie

Vanessa Martin La psychiatre Vanessa Martin Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le soutien psychosocial est un traitement efficace

L’objectif est de permettre aux familles concernées de mieux comprendre cette pathologie afin d’y faire face, tout en préservant leur propre santé.Plusieurs modules de ce programme (créé au Canada en 1988), seront donc proposés gratuitement aux participants. Une initiative qui sera coordonnée par la psychiatre Vanessa Martin qui précise l’intérêt d’un tel programme.Selon l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé), la schizophrénie est un trouble mental grave, qui touche environ 21 millions de personnes dans le monde.Les psychoses, dont la schizophrénie, se caractérisent par une distorsion de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. Les expériences délirantes courantes sont faites d’hallucinations (perceptions auditives, visuelles ou autres perceptions sensorielles sans objet) et de délires (convictions ou suspicions inébranlables malgré l’existence de preuves contraires).Les personnes touchées peuvent avoir des difficultés à travailler ou à étudier normalement. La schizophrénie démarre en général à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Les médicaments et le soutien psychosocial sont un traitement efficace grâce auquel les personnes touchées peuvent mener une vie productive, s’intégrer à la société. Le docteur Vanessa Martin raconte le quotidien difficile d’un aidant familial.Ce programme psychoéducatif doit débuter en janvier 2020 (à l’hôpital de jour de Mango-Vulcin au Lamentin), mais les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au