Le hall de "Tropiques Atrium" porte le nom de la cantatrice martiniquaise Christiane Eda-Pierre

Le hall de Tropiques Atrium porte désormais le nom de la martiniquaise Christiane Eda-Pierre, cantatrice et professeure au conservatoire de Paris. Un hommage a été rendu, mardi 29 octobre 2019, à la cantatrice âgée de 87 ans.

Manuel Larade •

Un charisme scénique

Christiane Eda Pierre au cours d'une interview accordée à John Persenda (fondation Sphère) • Fondation Sphère ...

Après une exposition en mars 2019 sur sa carrière organisée par la CTM et deux concerts de la fondation d’entreprise SPhere en hommage à celle qui fut une des plus grandes sopranos mondiales de la seconde moitié du XXe siècle, le hall d'entrée de Tropiques Atrium à Fort-de-France porte le nom de Christiane Eda-Pierre.La cérémonie s'est déroulée, mardi 29 octobre 2019, en présence de ses proches, et d'Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la CTM.La cantatrice âgée de 87 ans qui vit en France n'était pas présente.Christiane Eda-Pierre est née en 1932 à Fort de France d’une mère professeur de musique et d’un Père journaliste.Au départ, la Martiniquaise n'était pas attirée par le chant lyrique, mais plutôt par le piano. Après son baccalauréat elle part en France pour développer ses talents de pianiste.Christiane Eda-Pierre fera un peu de chant sans aucune intention de faire de l’Opéra. Jean Planel son premier professeur découvre son talent et l’oriente vers le grand chanteur et excellent pédagogue Charles Panzéra.Après trois tentatives la jeune Martiniquaise intègre le conservatoire et obtient très vite des récompenses et des prix de scène. Mons d’un an après son prix du conservatoire, elle fait ses débuts à Nice en 1958 en interprétant Leila dans les pêcheurs de Perle. Une prestation repérée qui amène de plus en plus de rôles prestigieux.En 1960 elle sera engagée dans l’opéra-comique. Dans ses différents concerts, elle rencontre les plus grands chefs d’Orchestres : Georg Solti, Colin Davis et Karl Bohm. Avec ce dernier elle va interpréter "Constance de l’enlèvement au sérail". Elle a chanté sur les plus belles scènes du monde.Chevalier la Légion d’honneur en 2008 après 30 ans de carrière. Christiane Eda-Pierre âgée de 87 ans vit en France.