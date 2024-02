Le concert de Georges Décimus et ses invités reporté, à cause d’un droit de retrait des techniciens de la salle

Le bassiste de Kassav qui devait se produire ce vendredi 9 février 2024 à 20h sous le grand carbet du parc Aimé Césaire, devra reprogrammer son spectacle. Georges Décimus et ses invités (dont Jocelyne Béroard et Jean-Philippe Marthély) font les frais d’un droit de retrait exercé par les agents techniques de la salle, affiliés à la CGTM-SOEM-FSM. Le syndicat dénonce l’insécurité observée quotidiennement dans l’enceinte du jardin.

Douche froide pour Georges Décimus et ses amis artistes, dont le concert prévu ce vendredi 9 février 2024 a été reporté. C'est à case d’un droit de retrait exercé par les agents techniques du grand carbet de Fort-de-France.

Ces derniers affiliés à la CGTM-SOEM-FSM estiment qu’ils ne peuvent pas travailler sereinement, "à cause de l’insécurité environnante".

Dans le parc, il y a des armes qui circulent, des couteaux, des coutelas et on a déjà frôlé des drames. Donc les agents font jouer leur droit de retrait, parce qu’on craint pour les spectateurs, pour les enfants qui fréquentent les lieux, c’est dangereux. Par conséquent on a demandé à la ville de prendre des dispositions puisqu’on avait déjà envoyé un préavis de retrait depuis la veille, mais la municipalité n’a pas réagi (…). Il faut renforcer la sécurité autour du jardin, il faut des rondes de la police nationale et municipale, car les agents de sécurité ne peuvent pas à eux seuls chasser les délinquants et les vendeurs de drogue. Et il faut d’une entreprise pour renettoyer et déboiser le parc. Daniel Gromat (le représentant du syndicat)

"Écarter le danger imminent"

La CGTM-SOEM-FSM considère que si le concert est annulé, c’est à cause de la municipalité qui n’aurait pas cherché à négocier plus tôt. On aurait trouvé la solution, car "un droit de retrait n’est pas un préavis de grève", souligne Daniel Gromat. "Il suffit de nous dire quelles dispositions seront prises pour écarter le danger imminent et c’est bon".

Pour le moment, des discussions sont engagées entre la centrale syndicale et Anny Chandey, la présidente du conseil d’administration du SERMAC (le service culturel de Fort-de-France), pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Quand au concert du "GD Gang" et ses guests stars, il est pour l’heure reporté.