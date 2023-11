Qui pour succéder à Serge Letchimy et Johnny Hajjar au Parti Progressiste Martiniquais ?

Le président et le secrétaire du PPM, ont décidé de passer la main à la tête du parti créé par Aimé Césaire en mars 1958. Les successeurs seront connus à l’issue du prochain congrès des 24, 25 et 26 novembre 2023. Des noms se murmurent, d’autres sont supputés ou soufflés aux oreilles du bureau politique, lequel doit aussi tenir compte des observations des militants.

Serge Letchimy et Johnny Hajjar avaient déjà annoncé il y a quelque temps, leur intention de céder leur fonction respective de président et de secrétaire, à la fin de ce mois de novembre.

L’échéance s'est précipitée lorsque tous les deux ont hérité de nouvelles responsabilités politiques.

"Le moment est venu de transmettre"

Après 42 ans de militantisme progressiste et 32 ans de responsabilités électives, le moment est venu de transmettre à la nouvelle génération (…). Je serai toujours dans la maison commune, avec vous, comme simple membre, veillant en toute humilité (…). Je continuerai à porter au plus haut niveau, l’esprit de sacrifice qui m’habite et la vision constante de notre parti, pour plus d’émancipation dans le progrès, dans l’égalité et dans la différenciation. Serge Letchimy (extrait de sa lettre aux militants du 6 novembre 2023)

L’ancien député et maire de Fort-de-France a été élu en juin 2021 à la tête du conseil exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique). Quant à son bras droit au sein du Parti, il est devenu parlementaire lors des dernières élections législatives, en juin 2022.

"Le PPM a engagé un nouveau chemin"

Je pense que nous avons tous des missions à accomplir qui ont un début et une fin (…). Nous ne quittons pas le PPM, que ce soit clair et net (…). C’est depuis 2016 et la défaite à la CTM, que le PPM a engagé un nouveau chemin de la construction progressiste, idéologique, humaniste et universelle et donc nous allons poursuivre ce chemin. Le député du centre, Johnny Hajjar (Sur Martinique 1ère radio, au téléphone de Grégory Gabourg, mardi 7 novembre 2023)

En quête d’un nouveau souffle ?

Il convient d’observer que l’électorat du parti créé par feu Aimé Césaire le 23 mars 1958 s’est étiolé au fil du temps, sans parler des discordes en interne, par exemple sur le choix des candidatures lors des rendez-vous électoraux importants.

Ce fut le cas récemment pour le scrutin des dernières sénatoriales, en septembre 2023, où trois candidats briguaient le poste. Finalement, c’est Frédéric Buval, soutenu par l’Alliance de la majorité de Serge Letchimy à l’Assemblée, qui a été désigné par les grands électeurs, au grand dam des 3 prétendants progressistes.

Siège du PPM (Parti Progressiste Martiniquais) au quartier Trénelle à Fort-de-France. • ©Guy ÉTIENNE

Qui pour la succession ?

Pour prendre le secrétariat, 2 "camps" pourraient s’affronter avec d’un côté, deux (jeunes) membres, Nicolas Filin et Gilles Cazenave. De l’autre, la silhouette d’un cacique du parti césairien se dessine, celle d’Alain Alfred.

Pour le fauteuil de la présidence, il n’y aurait pour le moment qu’un seul nom qui émerge d’après nos informations. C’est celui de l’actuel maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, qui un temps, avait été pressenti pour la députation, mais il a préféré se concentrer sur la gestion municipale.

Cette fois, si le bureau politique le réquisitionne pour la succession de son mentor (Serge Letchimy) à la tête de la formation politique foyalaise, il n’aura pas le choix, d’autant qu’il en a été le secrétaire général durant près de 10 ans (de 2005 à 2014).

Autant dire qu’il connaît bien les rouages de "la machine", ses forces et ses carences. L’homme est par ailleurs "apprécié" dit-on au siège de Trénelle.

Et pourquoi pas une femme ?

Mais peut-être que d’ici au congrès des 24, 25 et 26 novembre 2023, d’autres personnalités sortiront des petits papiers de la gouvernance et qui sait, peut-être une femme, ce qui à ce jour n’est jamais arrivé au PPM regrettent certains militants et sympathisants.