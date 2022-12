Une 2e étoile du "label station nautique" pour Fort-de-France

Samedi 3 novembre 2022, la ville foyalaise s’est vue décernée à Paris, une 2e étoile du "label station nautique". Cette distinction est considérée dans le milieu, comme une "référence en matière d’organisation des activités nautiques".

Guy Etienne •

Fort-de-France vient de décrocher une seconde étoile du "label station nautique" pour la période 2023-2028. Il a été décerné ce samedi 3 décembre 2022 au salon nautique de Paris (lequel se poursuit jusqu’au 6 du mois).

"Cette récompense salue la démarche initiée en 2010 par la ville de Fort de France, via son Office de Tourisme, en matière de développement du nautisme" se félicitent les représentants de la ville qui rêvent déjà d’une 3e étoile.

Aujourd’hui, nous avons une grande satisfaction, après un certain nombre d’années de travail de toute une équipe, d’avoir obtenu ce label de niveau 2. Tout le monde a fourni des efforts, pour que la ville de Fort de France s’engage dans le nautisme. Cela passe par toutes les infrastructures et les associations que je remercie. Elles contribuent aujourd’hui au rayonnement à l’international de la destination nautique de la Ville. Luc Degrandmaison, Conseiller municipal de Fort de France en charge du tourisme et du nautisme

(De gauche à droite), Alain Auton, directeur de France station Nautique / Alexandre Ventadour, conseiller territorial / Luc de Grandmaison, conseiller municipal de Fort-de-France / Michel Frugier, président de "France Station Nautique". • ©Office de tourisme centre Martinique

L’objectif général de France Stations Nautiques est de mettre au service du développement sportif et touristique du nautisme "une organisation cohérente de stations constituant des organes locaux d’animation et de développement durable des activités nautiques".

"L’objectif de la qualité maximum"

La volonté d’accueillir tous les publics, la pluridisciplinarité nautique, la permanence de l’offre au cours de l’année et l’objectif de la qualité maximum sont des principes fondamentaux qui s’imposent à toutes les stations. station-nautique.com

La distinction supérieure de niveau 2 récompense les stations qui se conforment à "des exigences plus pointues", en matière de qualité de l’accueil, d’offre nautique, d’animations…

Ce fut un plaisir de décerner la 2e étoile à la station nautique de Fort de France, qui le mérite bien. Il y a des efforts qui sont soutenus. C’est un territoire que je suis… Il y a un investissement important de la part de Christophe Constantin, Coordonnateur de Fort de France station nautique, dans le montage de ce dossier et je l’en félicite. On est conscient aussi des particularités du territoire. En tout état de cause, on est très très heureux d’avoir remis le label niveau 2. Et ce printemps j’irai vérifier sur place personnellement que tout se passe bien. Mais je n’en doute pas. Alain Auton, Directeur de France Station Nautique

Le public profite de l'aménagement du front de mer à Fort-de-France pour assister à une arrivée du tour de Martinique en yoles rondes (août 2022). • ©Benny-Photos

"Des atouts"...

La magnifique Baie des Flamands, le port de plaisance communautaire Etang Zabricot, le projet Almadies-Régatiers, la présence d'acteurs nautiques [Yacht Club Martinique, H2eaux, port de plaisance...], la direction des sports, la promenade du Front de mer, l'accueil touristique organisé autour de l’Office de Tourisme Centre Martinique, la stratégie du Contrat de la Grande Baie [Cacem], l’accueil de grandes régates... Autant d'atouts qui ont justifié l'obtention d 'une labellisation Niveau 1 en décembre 2010. Office de tourisme centre Martinique

Pour les 5 ans à venir, le cap est fixé par l’Office de tourisme du centre, "d’ores et déjà̀ engagé dans le processus d’une meilleure coordination des acteurs nautiques, de l’amélioration de l’offre (notamment en matière d’accessibilité et l’organisation d’un Point Plage), la conception et la participation à l’évènementiel, et la sensibilisation ainsi que l'éducation à l’éco-citoyenneté".