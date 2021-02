"Composons ensemble un nouveau chant de victoire !" (Jean-Claude Naimro, pianiste du groupe Kassav), propose ses services au Club Franciscain

C'est dans communiqué posté depuis Paris le 2 février 2021, que Jean-Claude s'est adressé au Club Franciscain. L'artiste intervient après un chant de victoire entonné dans les vestiaires qualifié "injurieux" et "vulgaire" par les partisans des adversaires malheureux de Guyane, où s'est déroulée la rencontre, samedi 30 janvier dernier.

C'est une vidéo du "refrain" en boucle qui a circulé sur les réseaux sociaux, provoquant la colère de plusieurs supporters guyanais, mais aussi la surprise de Jean-Claude Naimro.

Ma mère et mon père, co-fondateur de l’Assaut de Saint-Pierre, nés à Cayenne, doivent se retourner dans leur tombe !

Celui-ci ajoute que la victoire contre Sinnamary a été "célébrée de la même manière que face à la Samaritaine (en coupe de France) et l’Aiglon (en coupe de Martinique)"...

On est Antillais c’est dans notre ADN de nous injurier ! C’est ce que dit un des joueurs du Club Franciscain cité par France-Antilles daté du 1er février 2021.

Interpellé par cette polémique qui a vite enflée sur les réseaux sociaux et les médias, ce pilier du groupe Kassav, respecté dans le milieu mais dont la parole est rare en public, a décidé de proposer au club incriminé la compostion d'"un nouveau chant de victoire".

Je me dois de réagir en permettant à chacun de sortir par le haut de ce mauvais passage. Musicien, je veux faire part aux dirigeants et aux joueurs du grand Club Franciscain de ma disponibilité pour travailler avec eux, à la création d’une nouvelle chanson de victoire, plus conforme aux valeurs qui sont les leurs.

(Jean-Claude Naimro)