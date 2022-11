Fusillade du Robert : "des faits d’une extrême gravité" déplore le préfet de Martinique

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022, une femme est décédée des suites de ses blessures en marge d’une soirée au bourg du Robert, laquelle n’avait fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la municipalité indique la préfecture. Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées au CHUM (Centre Hospitalier Universitaire de Martinique), dont une dans un état grave lors de cette fusillade. Une enquête a été ouverte sous l’autorité du parquet, afin de déterminer les circonstances exactes de la scène.

"Ces faits ne peuvent être acceptés" s’insurge le préfet du territoire, d’autant que la veille, Jean-Christophe Bouvier a rencontré à sa demande, successivement les propriétaires des deux établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, à la suite de la fusillade de Rivière- Salée le 10 novembre dernier, puis les représentants des établissements festifs ainsi que ceux des sociétés de sécurité privée.

J’envisage, dans la continuité de ces échanges, de revenir sur la durée de la sanction prise à titre conservatoire. Nous nous devons de créer, avec les responsables de ces sociétés de sécurité privée et en coordination étroite avec le Conseil National des Activités de Sécurité Privée (CNAPS), les conditions de formation et de qualification les meilleures afin de permettre aux agents d’exercer leur métier en considération et pour la sécurité de tous.