Fusillade dans 2 soirées dansantes à Rivière-Salée : la gendarmerie cherche des témoins

Une bande de motards cagoulés et armés pour certains se sont invités dans deux soirées privées à Rivière Salée, à l’Espace Reprise puis au Domaine des Oasis, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2022 entre 2h et 2h30. Ils étaient près d’une cinquantaine selon les premiers éléments de l’enquête de gendarmerie.

Plusieurs tirs sont commis aux abords du premier site sans faire de blessés parmi les 1400 participants à la soirée. De nombreux tirs sont également commis sur le second site où huit personnes sur les 700 participants sont blessées, dont six par balles et deux autres lors du mouvement de foule qui s’en suit. Aucun mort n’est à déplorer malgré la violence des deux faits.