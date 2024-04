Gastronomie : la tournée des tables du nord de Martinique se poursuit

Les restaurateurs du Nord de l’île invitent à déguster leurs recettes jusqu’au 15 mai 2024. L’opération "Savourez le Nord" qui a débuté le 15 avril dernier, consiste notamment à "assurer la visibilité" des tables de la zone et à "renforcer l’attractivité du territoire".

La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord) a lancé mi-avril dernière, une invitation à "Savourez le Nord" à l’adresse de la population et des touristes.

La manifestation qui continue jusqu’au 15 mai 2024, propose de découvrir ou de redécouvrir les richesses gastronomiques de cette partie du territoire, ainsi que le savoir-faire des professionnels de la restauration.

"Savourez le Nord" a pour objectif d’assurer la visibilité des restaurateurs du Nord, de renforcer l’attractivité du territoire par la gastronomie ou encore d’inciter la population locale à découvrir les restaurateurs de leur environnement en profitant de l’intersaison touristique. Facebook Cap Nord Martinique

Si les Martiniquais du sud se vantent de leur attraction touristique en particulier pour les belles plages de sable blanc, ceux du Nord mettent généralement en avant la végétation, les circuits de randonnées, l’histoire de la montagne Pelée, mais aussi l'art culinaire à la faveur d’un potentiel agricole considérable.

Ce sont plus de 200 restaurants de cette partie de l'île qui mettent la gastronomie de terroir à l’honneur.

Jus frais et accras servis à table (image d'illustration). • ©savourezlenord.fr / DR

En participant à "Savourez le Nord", vous soutenez non seulement les restaurants locaux, mais aussi toute une communauté d’artisans et de producteurs qui contribuent à l’élaboration de plats d’exception. C’est l’occasion parfaite de valoriser le savoir-faire local et de contribuer au développement économique de la région. savourezlenord.fr

"Les trésors cachés du nord"

En parcourant les différentes tables des restaurants partenaires, vous aurez également l’opportunité de découvrir les trésors cachés du nord de la Martinique. Des paysages époustouflants aux sites historiques fascinants, chaque visite sera une occasion de mieux connaître cette région riche en culture et en histoire. savourezlenord.fr

Cette manifestation de CAP Nord Martinique se déroule en partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire (OTC Péyi Nord), l’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), la Chambre de Commerce et d’industrie de la Martinique et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

L’opération est financée par les fonds européens du programme LEADER.