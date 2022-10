Gérald Darmanin précise le renforcement des moyens des forces de l'ordre en Martinique

La visite de Gérald Darmanin s’est achevée dimanche après-midi (2 octobre 2022) par une rencontre avec les troupes de la gendarmerie à Fort-de-France. Ce matin il s’est rendu dans les locaux de l’OFAS (office anti-stupéfiants) au Fort Saint Louis. Le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a également annoncé des renforts pour l'office qui devrait recevoir une quinzaine d'agents d’ici à la fin de l’année.

Franck Zozor & Marc-François Calmo •

Une revue des troupes au commissariat de Police de Fort-de-France, ce fut l’un des moments importants de la visite de Gérald Darmanin dimanche 2 octobre 2022 en Martinique.

L'occasion pour lui de distinguer une vingtaine de policiers pour actes de bravoures, dans différentes opérations et notamment pendant les troubles de novembre 2021.

Suite de la visite au commissariat de police et là, après une présentation du matériel et des postes de commandement et de vidéo surveillance, le ministre s'imprègne de l’un des problèmes importants des policiers. La circulation des armes. En moyenne entre 4 et 6 armes sont saisies en un mois en zone police (Fort-de-France et Lamentin).

En début de matinée, le ministre était au Fort Saint Louis dans les locaux de l’OFAS (office antidrogue), qui tout récemment a participé à l’arraisonnement d’un voilier qui transportait plus d’une tonne de cocaïne, et là encore des renforts sont attendus.

En début d’après-midi, le ministre était en visite à la mairie de Fort de France. Il a promis de revenir en Martinique avant la fin de l’année, pour étudier les moyens technologiques qui devront être utilisés dans la lutte contre le trafic de drogue.