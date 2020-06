Le grand marché de Fort-de-France a repris des couleurs et une vie

L'ambiance est de retour sur le grand marché foyalais. Petit à petit le lieu s'anime. La reprise s'est faite progressivement. Les étales sont bien achalandées en fruits et légumes ce samedi 13 juin 2020. Clients et consommateurs se sont habitués aux gestes barrières.

Daniel BÉTIS -Jean-Claude SAMYDE •

Le contact avec le consommateur fait partie de notre charte. C'est un moment privilégié qui nous permet d’échanger et de conseiller la population. Sylvanise, vendeuse originaire de Fonds-Saint-Denis.

©D. Bétis

Evelyne Famibel, présidente de "machann foyal" • ©Daniel Bétis

Consommation et santé vont de pair. Nous sommes respectueux des obligations sanitaires, des gestes barrières. Nous voulons aussi assurer et conseiller le public sur les produits sains. Voilà pourquoi nous prenons notre temps en suivant l'évolution des consignes.

Les habitués du grand marché foyalais sont de retour, au grand bonheur des vendeuses. Le grand marché de la capitale située en plein cœur de Fort-de-France reprend paisiblement ses droits.Sur les étales trônent des tomates, des concombres, des légumes, des paquets de légumes à soupe.L’association "Machann Foyal" présidée par Évelyne Famibel travaille d’arrache-pied pour trouver une adéquation entre la promotion des produits locaux et l’invitation des publics.Les vendeuses sont présentes, assurent et assument individuellement ce contact. Quand le moment des foires ou grandes fêtes se présentera, l'association sera prête. Pour l'instant, le marché a repris des couleurs et une vie.