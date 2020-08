Le grand prix "Fitness park" a tenu toutes ses promesses

Le grand prix "Fitness Park", (dimanche 23 août 2020) ouvert aux juniors, espoirs, Pass'open et seniors a tenu toutes ses promesses. Ce rendez-vous a connu une forte participation avec plus de 18 clubs engagés, un public exemplaire respectant les gestes barrières et une organisation efficace.



Daniel Betis •

Une mobilisation pour la reprise de la compétition

La sécurité demeure l’affaire de tous

Le président Alfred Defontis fait beaucoup pour le cyclisme, nous avons voulu l’aider dans ce sens. Nous avons réussi, le public a suivi les règles et a respecté les consignes. C'est aussi une première, nous avons instauré des primes sur les 9 premiers tours. José Edon, président de l'amicale des supporters Martiniquais de l'AS Saint-Étienne.

Les trophées de cette rencontre inédite. • ©Daniel Betis

Les résultats

Dans cette course co-organisée par le comité cycliste régional et de l’amicale des supporters de Saint-Étienne, ils étaient 100 coureurs à s’élancer sur un circuit de 108 kms. Le départ et l'arrivée se jouaient à Mangot Vulcin (Lamentin) après avoir emprunté l'entrée de Daubert, l'école de Pelletier et plusieurs giratoires (Tilo, Sarrault et l'Union).Le beau temps était de la partie, le public avait répondu présent aux abords de la route en respectant les règles sanitaires, notamment le port du masque. Les organisateurs ont assuré en ouvrant la course aux juniors, espoirs, pass-open et seniors.Au terme d'une joute relevée, le public a pu se rendre compte que les cyclistes martiniquais sont en forme pour la prochaine compétition, "la route cycliste de la Martinique, du 27 au 30 Août 2020.Cette épreuve jalonnée de difficultés (plateau et altitude) a aidé les coureurs à reprendre possession de la route et à évaluer l’organisation technique.La démonstration des équipes de la ligne de Thierry Ferdinand a permis de mettre en place une nouvelle stratégie de pose des barrières vauban, d'assurer l’affichage des sponsors et de revoir dans le respect des règles sanitaires, le positionnement des juges et aiguilleurs de courses.Ce grand prix fitness park a mis en avant le lien du comité cycliste régional et une association comme celle de José Edon (une amicale de football) capable d’organiser. En amont, les membres de l’amicale ont nettoyé l’emplacement du podium et les abords de la ligne d’arrivée.Que d’émotions sur le parcours et beaucoup de vigilance des signaleurs sur les giratoires, les rétrécissements, pour assurer le dispositif de sécurité.Parmi les 17 équipes engagées, la JCS 231 et Vélo Club du Robert, le CC Vauclinois, Team Energizer de Petit-Bourg, Ec Ducossaisse, Ec Lamentinoise, Union cycliste du Saint-Esprit, Pédale d'or Joséphine, Ccde Sainte-Marie.À noter la présence de deux invités (Jarry Vélo club de guadeloupe et Club île de France) et deux nouveaux (Kcs de Fort-de-France et Habe Hervé arcade Bike events).Risal Steeve (Jcs 231)Agricole yannis (Jarry Vélo club)Boescher Kyllian (Ucs)Legland Benoît (Vcl)Coursil Valentino (W team)Sulpice-Thimothe Bruno (Team Energizer)Grévin Jérôme (Ile de France)Théleste Olivier (Team Energizer)Hippocrate Lionel (Habe)Alger Kyllian (Jcs 231)Nubul Edwin(Vcf )Erdual Fabien(Jcs 231)Gaboriaud Guillaume (Île de France)(Jcs 231)(Vcf).