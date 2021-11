Grève générale en Martinique : cinq personnes interpellées et suspectées d'avoir tiré sur les forces de l'ordre

Le Parquet de Fort-de-France entend identifier et poursuivre les personnes se livrant à des pillages, des actes de vandalisme, de violence ou des agressions, notamment visant des forces de l'ordre.

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 novembre 2021, la Martinique a subi une nouvelle nuit de violence. Des actes qui se sont déroulés principalement à Fort-de-France, quartier Sainte-Thérèse, avenue Maurice Bishop.

Les forces de l’ordre ont de nouveau essuyé des tirs. "Sept policiers et cinq gendarmes ont été légèrement blessés mais ils n’ont pas été hospitalisés précise le parquet.

Cinq personnes ont été interpellées, à la fois par la police et par la gendarmerie, et se trouvent toujours en garde-à-vue pour tentatives d’homicide et violences aggravées sur personnes dépositaires de l’autorité publique, dégradations par incendie, port et détention d’armes, participation à des attroupements armés.