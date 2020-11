Haïti : un bandit recherché par la police fait livrer l’assassin présumé de la lycéenne Evelyne Sincère

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Jimmy Chérizier, alias Barbecue, ancien policier et chef de gang activement recherché, livre le tueur présumé d’Evelyne Sincère. Le corps sans vie de cette lycéenne, kidnappée contre une rançon, avait été jeté dans une décharge publique.



Caroline Popovic •

Évelyne Sincère a été torturée et violée avant d'être assassinée. • ©twitter

Avis de recherche de la police Nationale d'Haïti • ©twitter

Haïti 🇭🇹 chérie ❤️ C’est le monde à l’envers 🙆♀️ Jimmy Cherizier alias Barbecue a procédé à l’arrestation de Obed Joseph (Kiki) le présumé assassin de Evelyne Sévère 🙏Bravo à @pnh_officiel d’avoir sous-traité cette arrestation 🤦🏻☹️ #AyitiPeupla 💙 pic.twitter.com/GyMsK7tUqM — Michele B. Duvalier (@mbduvalier) November 5, 2020

Les autorités sont dépassées par les enlèvements et assassinats en Haïti

Johnny Descollines, joueur professionnel de football. • ©twitter

Une cagnotte pour la libération de Marthe Romulus a été lancée sur les réseaux sociaux. • ©facebook

Le policier Pierrot Evens a été libéré après le paiement d'une rançon. • ©twitter

…Des Evelyne Sincère meurent chaque jour dans toutes les villes du pays et aucun cas n’est vraiment élucidé et rarement une victime trouve justice. Fritz Duval, journaliste du quotidien, le Nouvelliste.

Obed Joseph alias "Kiki" était activement recherché par la police depuis l’enlèvement et l’assassinat d’ Evelyne Sincère . Le 1er novembre 2020, jour de la Toussaint, le corps de cette étudiante âgée de 22 ans avait été retrouvé dans une décharge. Avant de mourir, elle avait été violée et brutalisée.Elle a été tuée parce que sa famille n’a pas pu récolter suffisamment d’argent pour payer la rançon dont la somme initiale était de 100.000 dollars.Selon la police, Obed Joseph était le petit ami de la lycéenne. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Le 29 octobre 2020, ils auraient pris rendez-vous. C’était la dernière fois que les proches de la jeune femme l’ont vu en vie.Un avis de recherche avait été émis mais les forces de l’ordre n’arrivaient pas à mettre la main sur ce suspect principal.Dans la nuit du 4 novembre, 2020, c’est Jimmy Chérizier, alias Barbecue, ancien policier reconverti en chef de gang qui a fait livrer Obed Joseph à la police.Depuis février 2019, Jimmy Chérizier est activement recherché par les forces de l’ordre pour son implication présumée dans plusieurs attaques meurtrières.Dans la vidéo, Chérizier montre que le suspect n’avait pas été battu.Sur son compte Twitter, Michèle Bennett Duvalier, veuve de l’ancien dictateur Jean-Claude alias Baby Doc qui lui-même était responsable de l’incarcération, de la torture et de la disparation des centaines d’haïtiens, a exprimé sa stupéfaction quant à l’interpellation d’Obed Joseph.L’ancien joueur professionnel de football, Johnny Descollins a été libéré. La rançon demandée était de 500.000 dollars.L’entrepreneuse Marthe Rolumus a été libérée après paiement d’une rançon. Une cagnotte a été ouverte pour récolter des fonds.Deslouis Domond, un homme d’affaires a été enlevé à deux reprises.L’agent de police, Pierrot Evens a pu être libéré après le paiement d’une rançon, tout comme l’avocat Robert Barbier et l’entrepreneur Wolf Hall. Au moins deux médecins ont également été enlevés et ensuite relâchés.Les enlèvements s’ajoutent aux assassinats. Les bandits opèrent ouvertement. Les autorités sont dépassées.Certains médias n'hésitent pas à accuser le commissaire de police, Normil Rameau, le Président de la République Jovenel Moise et Joseph Jouthe, le Premier ministre d’être complices des gangs.Lundi 9 novembre 2020, date officielle de la rentrée scolaire en Haïti, une manifestation est annoncée pour demander justice pour toutes les victimes de l’insécurité dans le pays.