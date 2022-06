Haïti : "un pays en état de terreur" s’alarme une représentante de l’ONU

C’est un constat effrayant qu’a dressé la secrétaire générale pour Haïti devant le conseil de sécurité de l’ONU ces derniers jours. Dans une publication datée du 16 juin 2022 sur le site news.un.org, Hélèn La Lime a évoqué "la détérioration sécuritaire rapide" du pays et "les flambées de violence très inquiétantes" en particulier dans la capitale, Port-au-Prince.

L'horrible violence qui s'est abattue sur les banlieues de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets et Tabarre fin avril et début mai, au cours de laquelle les femmes et les filles ont été particulièrement exposées aux violences sexuelles, n'est qu'un exemple de l'état de terreur dans lequel est plongé le cœur politique et économique d'Haïti.