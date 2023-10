Harcèlement scolaire : des dispositifs de prévention existent dans des établissements de Martinique

Depuis plusieurs années déjà, le collège de Petit Manoir, au Lamentin, met en place des dispositifs, pour lutter contre le harcèlement scolaire, avec comme priorité, la prévention.

Des élèves ont été nommés ambassadeurs, afin de sensibiliser leurs camarades et alerter le personnel pédagogique, en cas de situation de harcèlement.

Les élèves ambassadeurs ont été formés, au centre départemental d’accès au droit, car le harcèlement reste un délit, puni par la loi. D’ailleurs, des actions sont organisées, pour sensibiliser les parents d’élèves. Les enseignants intègrent également le harcèlement, dans leurs programmes.

Les enseignants, particulièrement ceux d’Histoire Géographie- Enseignement moral et civique, ont dans leur discipline, la thématique du harcèlement et du racisme. En Anglais et en Espagnol, aussi. Nous avons fait une grande réunion de sensibilisation, à destination des parents, sur l’usage du téléphone, et principalement les dangers d’Internet et des réseaux sociaux.