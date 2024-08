Homicide au Vauclin : 3 personnes mises en examen pour "meurtre et complicité de meurtre" sont en détention provisoire.

Partager :

Deux femmes et un homme ont été "déférés et mis en examen pour meurtre et complicité de meurtre et placés en détention provisoire", à la suite de l’homicide perpétré au Vauclin. Les faits se sont déroulés sur parking d’un hôtel dans la nuit du 10 au 11 août 2024. La victime, Lionel Labeau, était âgée de 36 ans.

Ce mardi 13 août, le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête judiciaire confiée à la gendarmerie, à la suite de la rixe mortelle survenue au Vauclin dans la nuit du 10 au 11 août dernière. Les faits "dont l’origine pourrait être un problème de stationnement", se sont déroulés sur parking d’un hôtel. Lionel Labeau, martiniquais de 36 ans, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire dans l’hexagone en congés sur l’île, a été mortellement atteint par un tir d’arme à feu suite à une rixe dont l’origine pourrait être un problème de stationnement. Une première altercation aurait en effet opposé la victime à deux femmes, dont l’une aurait fait venir son compagnon et le frère de ce dernier : c’est alors que les faits auraient été commis. Le parquet de Fort-de-France 3 personnes en détention provisoire… l’auteur principal est recherché Deux femmes et un homme ont été déférés et mis en examen "pour meurtre et complicité de meurtre et placés en détention provisoire". Les investigations se poursuivent désormais sous la direction d’un juge d’instruction, "notamment pour rechercher et interpeller l’auteur principal du coup de feu et identifier toutes les personnes impliquées" précise le bureau de la Procureure dans son communiqué du 14 août. C’est le 15e homicide enregistré depuis le début de l’année 2024 en Martinique.

