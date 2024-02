Inscription de l'IVG dans la Constitution : les associations féministes de Martinique réagissent

Une étape historique pour les droits des femmes a été franchie le 28 février 2024, après le vote historique des sénateurs et des sénatrices pour l’adoption du projet de loi constitutionnelle visant à inscrire la liberté de recourir à l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) dans la Constitution.

Cette votation a aussi fait réagir les associations féministes de Martinique.

Il est important que ça soit gravé dans la Constitution. On est dans une montée du fascisme, on est dans une montée du masculinisme et une montée de la lutte contre les droits des femmes. On le constate tous les jours. (…) 86% des Françaises sont d’accord pour que l’IVG soit inscrite dans la Constitution. Donc c’est la démocratie. Le Sénat doit suivre automatiquement la pensée et la volonté des femmes françaises. Nous, dans notre petit pays, on n’a pas un poids pour décider mais, nous appuyons les luttes des femmes françaises et des féministes françaises.