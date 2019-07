Inscriptions pour la restauration scolaire dans le sud : année 2019-2020

La société SOGES en charge de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires du sud de la Martinique, informe les parents d’élèves des modalités d’inscription et de règlement pour la rentrée 2019.ATTENTION :Fermeture Annuelle de l’Espace Parents de Ducos et de son Standard, du 15 Juillet au 9 Août inclus.Réouverture des bureaux le 12 Août 2019.INSCRIPTION :Vous devrez vous rendre à l’Espace-parents de la SOGES remplir une fiche d’inscription (disponible sur www.soges972.fr ).REINSCRIPTION :Les réinscriptions sont automatiques.Vous devrez pour les valider, procéder au règlement des frais de restauration.Les carnets seront à la disposition des parents à l’Espace Parents à partir du 12 Août 2019.Rappel des tarifs 2019-2020 :Le tarif forfaitaire mensuel pour cette année scolaire 2019-2020 :PRIMAIRE : 27.60 € / mois MATERNELLE : 24.84 € / mois