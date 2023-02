Intenses émotions lors du concert de Jean-Claude Naimro en présence de Jean-Philippe Marthély

Pour son 1er concert solo en Martinique, Jean-Claude Naimro a invité son ami (et camarade de scène dans Kassav), Jean-Philipe Marthély (en fauteuil roulant), qui a chanté "Pou Zot".

Partager :

Le pianiste Jean-Claude Naimro a donné le tout premier concert de sa carrière ce jeudi 9 février 2023 à Tropiques Atrium à Fort-de-France. Durant plus de 2 heures en compagnie de ses invités, le chanteur, auteur-compositeur et directeur musical de Kassav, a enchanté et ému le public jusqu’aux larmes… avec la venue de Jean-Philippe Marthély sur scène.

Guy Etienne •

Ça y est, le "Digital-Tour" de Jean-Claude Naimro a été lancé ce jeudi 9 février 2023 à l’Atrium de Fort-de-France. Durant plus de 2 heures, le pianiste de Kassav s’est livré à son 1er concert solo, après plus de 50 ans de carrière. C’était "chaud et émouvant" de l’avis général du public à l'issue du spectacle. Jean-Claude Naimro, 1er concert solo en Martinique, à Tropiques Atrium à Fort-de-France (9 février 2023). • ©Frédéric Thaly Beaucoup d’émotion en effet, d’abord pour l’artiste lui-même qui a apprécié la ferveur du public à l’égard de ses tubes infusés au fil du répertoire ("Raché Tchè", "An ba Latè", "Avèou Doudou"…). Ensuite, parce-que la soirée a été marquée (entre autres) par la présence inattendue sur scène de Jean-Philippe Marthély dans un fauteuil, mais qui a chanté contre toute attente "Pou Zot", avec Jocelyne Béroard et Jean-Claude… tous deux émus jusqu’aux larmes. Ce concert a été une grande première. Devant une salle pleine, Jean-Claude et son équipe ont frappé très fort. C’était un grand show orchestré de main de maître… Tout y était : une succession de tubes qui semblent éternels, revivifiés par de somptueuses orchestrations, la grande qualité des musiciens dirigés par le chef d’orchestre Didier Davidas et les superbes interventions des compagnons de route, Jocelyne Béroard, Ralph Thamar, Tony Chasseur… Jean-Paul Jouanelle (ami d’enfance de Jean-Claude Naimro) Jean-Claude Naimro et quelques-uns des invités de son 1er concert solo, Jocelyne Bérorad, Ralph Thamar etTony Chasseur (9 février 2023 à Fort-de-France). • ©Frédéric Thaly "Une émotion incroyable" Instant de grande émotion avec Pipo Marthély qui a chanté sur scène "Pou Zot", aux côtés de Jocelyne et Jean-Claude (9 février 2023). • ©RS Le bouquet final a été la surprise… l’arrivée sur la scène de Jean-Philippe Marthély qui, par sa seule présence, a fait basculer les spectateurs dans une émotion incontrôlable, qui a également gagné Jean-Claude et Jocelyne, incapables de chanter comme prévu leurs couplets sur la dernière chanson du concert à cause d l’émotion, aux côtés d’un Pipo rayonnant de bonheur… Jean-Paul Jouanelle (ami d’enfance de Jean-Claude Naimro) Il a joué ses tubes enregistrés sur ses albums, ceux de Kassav, mais aussi des compositions passées à la postérité, rappelées par ses invités. Il y a eu des surprises et une émotion qui a atteint son paroxysme avec l'arrivée sur scène de Pipo... C’est 40 ans du riche répertoire d’un auteur, compositeur et interprète majeur de notre patrimoine musical, qui ont été passés en revue, une forme d'hommage du vivant de l'artiste ! Frédéric Thaly - chargé de communication du centre culturel Tropiques Atrium Jean-Claude Naimro poursuit sa prestation ce vendredi soir (10 février 2023) à l’Atrium à 19h30 (à guichet fermé), avec d’autres surprises et (peut-être) le retour de Pipo… A Paris, la star donne rendez-vous au public le samedi 18 mars 2023 à 20h, au Trianon (18e).

Partager :